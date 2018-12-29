Участников банды Аслана Гагиева этапировали в Москву

12 членов группировки Гагиева совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы потерпевших.

Следственный Комитет России сообщает, что членов преступной группировки Аслана Гагиева этапировали спецбортом в Москву.

Уголовное дело в отношении 12 членов банды Аслана Гагиева расследовалось СУ СК РФ. Им вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение и незаконное лишение свободы человека и другие. Банда действовала на территории Москвы, Московской области и Республике Северная Осетия – Алания.

По данным следствия, за 10 лет с 2004 года по 2014 год, банда совершила более 40 убийств. Сейчас обвинительное заключение утверждено. В связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства судом принято решение о направлении дела для рассмотрения по существу в Московский окружной военный суд. Все 12 подсудимых этапированы спецбортом в Москву.

Лидер преступной группировки Аслан Гагиев по данным следствия причастен к более чем 60 убийствам. В отношении Гагиева следствие также завершено.

В отношении лидера преступного сообщества Аслана Гагиев, причастного по данным следствия к шестидесяти убийствам, также завершены следственные действия. С декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела. В отношении остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается. СУ СК РФ

Аслан Гагиев считается самым опасным криминальным авторитетом. Его банда несёт ответственность за убийства мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и нескольких высокопоставленных полицейских Северной Осетии. Также члены группировки стоят за убийствами десятков чиновников, силовиков и предпринимателей в Северной Осетии и Москве. В банде было много правоохранителей, которые свято верили, что они выполняют секретные задания ФСБ на благо Родины.

Видео: Следственный комитет России