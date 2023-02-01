Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке

Политик назвал нынешнее руководство Молдавии слабым.

Бывший молдавский премьер-министр Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке. Политический деятель республики отметил, что самая большая ошибка действующего лидера страны Майи Санду - это нарушение конституции "и действия властей, которые привели к разобщению общества изнутри. Эксперт признал, что сейчас власть в стране слаба. Он заметил, что речь идет о самом слабом руководстве Молдавии в современной истории.

Я, безусловно, продолжу свою политическую деятельность. Для себя я принял это решение, я бы хотел, чтобы многие люди в стране не боялись называть вещи своими именами, не боялись говорить о проблемах, с которыми сталкивается страна. Владимир Филат, политик

Напомним, что Центральное исполнительное бюро Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), политическим лидером которой является Владимир Филат, приняло решение о выдвижении его кандидатом на должность главы государства. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью кишинёвскому блогеру Габриелу Кэлину, опубликованном на его собственном YouTube-канале.

Бывший премьер Молдавии заявил о подлинности слитых в сеть переписок.

Фото и видео: YouTube / КЭЛИН | Gabriel Călin