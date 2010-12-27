Экс-полицейского Ратушного будут судить за драку в баре на Энгельса

Районный суд изучит собранную доказательную базу Следственного ведомства.

В Петербурга завершено расследование в отношении бывшего полициейского, который устроил пьяный дебош в одном из баров на проспекте Энгельса. Как отмечают очевидцы, мужчина в нетрезвом состоянии поссорился с барменом заведения,а также применил физическую силу к администратору. Грубым отношением посетитель хотел наказать персонал за некачественное обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел еще 20 ноября 2017 года. Фигурантом дела стал экс-слуга закона по фамилии Ратушный. В ходе драки петербуржец нанес легкую травму оппоненту: подбил глаз. На данный момент материалы дела переданы на рассмотрение в судебную инстанцию.

Напомним, что в "Дикси" охранник сорвался на покупательницу, накричав на нее за вопрос про цену товара.

Фото: Piter.tv