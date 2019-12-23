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Экс-министр ЕЭК по торговле Никишина назначена гендиректором "Российского экспортного центра"
Сегодня, 11:02
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lesjasap

Экс-министр ЕЭК по торговле Никишина назначена гендиректором "Российского экспортного центра"

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Ранее место занимал Андрей Слепнев.

Экс-министр ЕЭК по торговле Вероника Никишина назначена гендиректором "Российского экспортного центра". Об этом сообщили в представительстве РЭЦ. Ранее сообщалось, что в качестве новой управляющей чиновницу могу представить только 10 февраля. Об этом сообщили в "ТАССе".

Напомним, что Вероника Никишина покинула пост в министерстве в конце января. Женщина трудилась в роли главы ведомства по торговле Евразийской экономической комиссии с 2016 года. Ее сменил Андрей Слепнев, бывший глава РЭЦ.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительству предложили ввести минимальные цены на сахар.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: вероника никишина, еэк, российский экспортный центр
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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