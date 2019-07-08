СМИ: ЕЭК хочет обязать Россию вернуть в продажу алкоэнергетиков

В России с 1 января 2018 года продажа алкогольных тонизирующих напитков была запрещена.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может потребовать от Москвы разрешить продажу алкоэнергетиков. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на проект решения. Дата заседания по данному вопросу пока что не известна.

В России с 1 января 2018 года продажа алкогольных тонизирующих напитков была запрещена. В частности, это последовало после массового отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" в 2016 году. Тогда от данного напитка погибли 76 человек. Также подобные напитки вызывают привыкание к алкоголю.

Однако, алкоэнергетики соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции". Коллегия ЕЭС посчитала, что Москва в одностороннем порядке не имела права запрещать данную продукцию.

Видео: YouTube/ Roman Polansky