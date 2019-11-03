Экс-мэр Грозного Кадыров принес извинения за жестокое обращение с жителями

Кадры, попавшие в руки журналистов, были сняты в 2012-2015 годах.

В конце октября телеканал "Грозный" выпустил сюжет, на котором бывший мэр Грозного Ислам Кадыров грубо общается с женщинами и прикасается к ним электрошокером. Чиновник объяснил свои поступки во время прямого эфира в Инстаграмме.



По его словам, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова построил сотни домов нуждающимся жителям грозненского поселка, но мошенники обманным путем начали их продавать. Он, как глава города и член рода Кадыровых, был оскорблен этим поступком и решил наказать злоумышленников. Экс-мэр добавил, что действовал не из личных интересов, корысти или выгоды.



Кадырова подчеркнул, что не причинял женщинам физического вреда и не хотел передавать их в руки полиции. Он принес извинения за свои действия и заявил, что готов понести наказание.

Ранее мы писали о заявлении Дмитрия Пескова, в котором он прокомментировал решении Дании разрешить строительство "Северного Потока-2" в своих водах.

Видео: YouTube/ телеканал Грозный