Экс-глава линейного пункта полиции в Петербурге подозревается в получении взятки

Размер взятки - 148 тыс. рублей.

Бывшего начальника Финляндского линейного пункта полиции на станции "Девяткино" подозревают во взяточничестве. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, мужчина получил 148 тыс. рублей за бездействие по поводу незаконной предпринимательской деятельности на его участке. Подозреваемый лишился места работа после того, как об этом узнало руководство.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы жилкомитета Петербурга Акима Гашенко заключили под стражу.

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