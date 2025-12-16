Экс-глава Обояни погиб при ударе ВСУ по АЗС под Курском

Сергею Карелову было 63 года

Жертвой атаки ВСУ в Обояни стал бывший глава города, экс-депутат областной Думы Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в ВКонтакте.

Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил выдающийся вклад Карелова.

Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись. Его трагическая гибель — по-настоящему невосполнимая утрата Александр Хинштейн, глава Курской области

На протяжении многих лет Карелов преподавал историю в Косиновской восьмилетней школе, а впоследствии занял пост директора Обоянской школы №2. За свои заслуги он получил звание почетного работника общего образования России.

Сергей Карелов занял пост главы Обояни в 2009 году, на этом посту он трудился до 2014 года. До этого работал депутатом Курской областной Думы.

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Фото: ВКонтакте/губернатор Курской области Александр Хинштейн