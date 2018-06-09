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Экс-футболиста сборной России Бугаева арестовали до конца года

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Спортсмен будет под стражей до 31 декабря.

Прикубанский районный суд Краснодара заключил под стражу бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков (по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудники  Объединенной пресс-службы судов Кубани. Известно, что фигурант расследования пробудет в СИЗО до 31 декабря текущего года.

Рассмотрев материалы, суд ходатайство следователей удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба суда

Напомним, что 28 октября сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили Алексея Бугаева на территории Кубанского аграрного университета. Бывший спортсмен показался подозрительным сотрудникам полиции. Оперативники изъяли у прохожего сверток с веществом, которое оказалось наркотическим средством. По версии следствия, мужчина забрал наркотик из закладки-тайника для того, чтоб отправить его в Сочи и там продать.

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Фото и видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Теги: алексей бугаев, арест, красноярский край, наркотики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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