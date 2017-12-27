Экс-депутат Светлана Нестерова не признала вину в получении взятки

В Петербурге в эти дни судят экс-парламентария из ЗакСа Светлану Нестерову.

Бывший депутат петербургского ЗакСа Светлана Нестерова отрицает обвинения в получении взятки. Об этом она заявила на заседании Красногвардейского районного суда Петербурга. Ее слова передает корреспондент агентства "Росбалт". Женщина заявила, что не признает вину в полном объеме. Светлана Нестерова сказала, что ничего не знает о взятке в 4.8 млн рублей. Кроме того, женщина-политик отказалась давать показания против себя.

Сегодня, 19 января, в Петербурге состоялось первое заседание по делу Нестеровой. Напомним, что экс-депутата ЗакСа Санкт-Петербурга обвиняют в получении 4.8 млн рублей за помощь коммерческим организациям. Якобы взяткодатели получали таким образом доступ к заказам на обслуживание инвалидов и пенсионеров. То есть, могли рассчитывать на беспрепятственное выделение бюджетных средств.

По делу о коррупции в этом случае также проходят двое помощников депутата и ее подруга, возглавляющая ряд коммерческих предприятий.

Это не первое судебное заседание на неделе, в котором на скамью подсудимых садится экс-парламентарий. Ранее мы писали, что экс-депутат ЗакСа Нотяг будет отбывать три года строгого режима за коррупционную деятельность.