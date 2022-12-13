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Экс-автозавод Nissan переименуют в "Лада Санкт-Петербург"
Сегодня, 21:57
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Экс-автозавод Nissan переименуют в "Лада Санкт-Петербург"

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Предварительно экспертизу документов о возможности изменения названия провел комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Парламент Петербурга согласовал использование названия города в новом названии компании ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" — теперь оно будет звучать как ООО "Лада Санкт-Петербург". Об этом пишет ТАСС.

Предварительно экспертизу документов о возможности изменения названия провел комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Ранее в Петербурге могут наладить производство чешских ликеров Fruko Schulz. По предварительным данным, в Петербурге могут выпускать до 5 миллионов дал (декалитров) в год.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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