Экс-автозавод Nissan переименуют в "Лада Санкт-Петербург"

Предварительно экспертизу документов о возможности изменения названия провел комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Парламент Петербурга согласовал использование названия города в новом названии компании ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" — теперь оно будет звучать как ООО "Лада Санкт-Петербург". Об этом пишет ТАСС.

Предварительно экспертизу документов о возможности изменения названия провел комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Ранее в Петербурге могут наладить производство чешских ликеров Fruko Schulz. По предварительным данным, в Петербурге могут выпускать до 5 миллионов дал (декалитров) в год.

Фото: Piter.tv

