Экономист заявил, что цены на борщевой набор упадут на 20%

По словам эксперта,в первую очередь падение цен затронет картофель.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что цены на борщевой набор упадут на 20%. Об этом он рассказал в интервью "АиФ".

По словам эксперта,в первую очередь падение цен затронет картофель. Он уточнил, что картофель подешевеет в 1,5-2 раза. Кроме того, ожидается падение цен на лук, морковь (оба - на 35%) и свеклу (на 20%). Балынин добавил, что если фермеры соберут урожай в объемах, превышающих прогнозируемые, то динамика цен может показать еще более позитивные результаты.

Ранее мы сообщали, что в России зафиксировали рост цен на курятину.

Фото: pxhere.com