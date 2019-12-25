Экономист предложил округлить цены и отказаться от копеек

По его словам, мелкие номиналы себя изжили.

Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев рассказал "Газете.ру", что сегодня использование копеек не нужно. По этой причине он предложил округлить цены и отказаться от копеечных монет.

Иноземцев считает, что мелкие номиналы себя давно изжили. В связи с этим он предложил отказаться от монет в одну, пять и 10 копеек. При этом оставить, по его словам, можно монету в 50 копеек. Иноземцев подчеркнул, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.

Я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно, — сказал эксперт.

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