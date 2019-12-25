Экономист предложил округлить цены и отказаться от копеек

Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев рассказал "Газете.ру", что сегодня использование копеек не нужно. По этой причине он предложил округлить цены и отказаться от копеечных монет.
Иноземцев считает, что мелкие номиналы себя давно изжили. В связи с этим он предложил отказаться от монет в одну, пять и 10 копеек. При этом оставить, по его словам, можно монету в 50 копеек. Иноземцев подчеркнул, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.
Я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно, — сказал эксперт.
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Фото: pixabay
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