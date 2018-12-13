Экипаж Виталия Петрова взял бронзу на седьмом этапе Чемпионата мира по гонкам на выносливость

По итогам гонки экипаж SMP Racing на спортпрототипе BR1 под номером 11 пересек финишную линию, завоева третье место, экипаж №17 – четвертое.

В минувшую субботу, четвертого мая, на бельгийской трассе Спа-Франкоршам прошел седьмой этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость. По результатам гонки, экипаж SMP Racing, в состав которого входят Виталий Петров, Михаил Алешин и Стоффеля Вандорна одержал третье место, завоевав бронзовую награду.

Гонка отличилась сложными климатическими условиями: перед самым стартом начался затяжной проливной дождь, сильный ветер и снегопад. За то время, пока солнце успевало выглядывать из-за туч, трасса просыхала, однако впоследствии вновь становилась максимально трудной для езды.

Экипажи SMP Racing стартовали в гонке с третьего и пятого мест – спортпрототипы №17 (Егор Оруджев, Сергей Сироткин, Стефан Сарразан) и №11 (Виталий Петров, Михаил Алешин, Стоффель Вандорн) соответственно.

По итогам гонки экипаж Виталия Петрова с порядковым номером 11 пересек финишную линию, завоевав бронзовую награду, экипаж No17 прибыл на финиш четвертым.

В гонках на выносливость важно всё – и старт, и все отрезки, потому что допусти ошибку, и потеряешь подиум, но, к счастью, мы хорошо справились сегодня. Наш новый напарник Стоффель Вандорн проделал отличную работу, сразу вкатился, хотя это его первая гонка в FIA WEC. Он здорово себя проявил, справился с такими сложными погодными условиями. Наш экипаж был готов к гонке в дождь и снег – мы хорошо потренировались во второй практике и правильно настроили автомобиль, чтобы бороться. поделился пилот экипажа №11 Виталий Петров

Источник: smpracing.ru