Экипаж Виталия Петрова стал 3-м на квалификации в Сильверстоуне, но сошел с гонки из-за технических проблем

Их напарники из экипажа № 17 стали 5-ми. После дисквалификации двух экипажей Toyota, представители SMP Racing вошли в тройку.

В Великобритании завершился гоночный уик-енд, главным событием которого стал заезд "6 часов Сильверстоуна". Для российской команды SMP Racing эта гонка получилась противоречивой и насыщенной. Еще в субботу, 18 августа, во время квалификации экипаж № 11 (Виталий Петров, Михаил Алешин и Дженсон Баттон) занял 3-е место. Эксперты пророчили трио гонщиков высокие шансы на успех во время основного заезда. Но во время воскресной гонки их болид сошел с дистанции из-за проблем с двигателем после первого этапа - Виталий Петров и Дженсон Баттон выйти на свой этапы так и не смогли.

Экипажу № 17 (Егор Оруджев и Стефан Сарразан) пришлось сражаться "за себя, и за тех парней". В итоге гонщики SMP Racing продемонстрировали высокий уровень мастерства и морально-волевых качеств. По итогам заезда они стали 5-ми. Однако после финиша ревизия экспертов выявила несоответствие гибридов команды Toyota техническим требованиям. Оба болида дисквалифицировали, так что экипаж № 17 вышел на 3-е место.

Фото: smpracing.ru