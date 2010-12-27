Экипаж SMP Racing стал лучшим в гонке "24 часа Ле-Мана" среди негибридных автомобилей

Команда выступала на отечественном прототипе BR1.

Третьим в гонке "24 часа Ле-Мана" стал экипаж российской команды SMP Racing — Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн. Команда выступала на отечественном прототипе BR1.

Отметим, экипаж SMP Racing стал лучшим среди негибридных автомобилей.

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов "Формулы-1" Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку "24 часа Ле-Мана". Команда также стала победителем суперсезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость, завершившегося этапом во Франции.

Второе место также заняли представители Toyota Gazoo Racing Майк Конвей, Камую Кобаяси и Хосе Мария Лопес.

Источник: kommersant

Фото: http://smpracing.ru