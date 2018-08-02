Егор Крид: "Когда я перестану волноваться перед выходом на сцену - нужно заканчивать карьеру"

Крид рассказал о своих подопечных-участниках KFC battle. А также о том, как он сам справляется с волнением перед выходом на сцену.

Команда Piter.tv специально приехала на финальную битву KFC battle, чтобы пообщаться лично с наставником направления "вокал" - Егором Кридом. Артист заявил, что вокальные данные - совсем не главное для певца.

Посмотрим, приняли ли они мои слова серьезно и что-то поменяли, либо они останутся при своем мнении. Плюс сегодня большую роль сыграет их настрой и те номера, которые для них поставили. Мне кажется, что сегодня им ничего не поможет, чтобы не волноваться. Егор Крид

Также артист лейбла Black Star рассказал, о своем волнении, а также о периоде в карьере, когда казалось, что пора "завязывать".

Сейчас я уже не волнуюсь. Я помню, что я говорил себе фразу: "Когда я перестану волноваться, то наверное нужно уже заканчивать с карьерой". Возможно так и есть. Последний раз, когда было волнение, это был мой большой сольный концерт в Москве.

Видео: Piter.tv