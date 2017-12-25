Иван Ургант проведет "Матч звезд" в "Юбилейном"

Президент турнира лиги ВТБ рассказал о планах на "Финал Четырех" и "Матч звезд".

Стало известно, что Единая лига ВТБ выберет место проведения “Финала четырех” до “Матча звезд”, который состоится 17 февраля. Об этом рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

Сообщается, что уже точно известен город, в котором будет проходить соревнование: им стал Петербург. По мнению спикера, именно город на Неве обладает необходимыми условиями для организации и проведения мероприятия такого уровня.

Отметим, что баскетбольный “Матч звезд” пройдет в Северной столице в СК “Юбилейном”. Также стало известно, что вести турнир второй год подряд будет популярный шоумен Иван Ургант.