ЕИРЦ публикует официальную формулу расчета платежей за ТКО

С апреля 2019 на территории Ленинградской области была запущена реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Пресс-служба регионального Единого информационно-расчетного центра опубликована на официальном портале информацию о том, как изменится плата для жителей Выборгского района и коим образом производится начисления.

С апреля 2019 на территории Ленинградской области была запущена реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В квитанциях это отражено появлением новой, одноименной строкой в графе "коммунальные услуги".

ЕИРЦ ЛО осуществляет начисление и расчёт данной услуги, предоставляемой региональным оператором.

Ознакомиться с порядком начислений вы можете по схеме ниже или обратившись за разъяснениями:

– АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" (epd47.ru)

– АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" (uko-lenobl.ru)

– Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (http://gkh.lenobl.ru), - сообщает пресс-служба ЕИРЦ Ленинградской области.

Пример расчета показан в картинке, сопровождающей текст.

Информация размещена на официальном портале ЕИРЦ ЛО.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО