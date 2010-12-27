Дзюба вошел в топ-20 бомбардиров отечественного футбола

Игрок забил за карьеру 144 мяча.

Артём Дзюба вошёл в Топ-20 бомбардиров отечественного футбола!



Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба вошёл в Топ-20 бомбардиров отечественного футбола. Об это сообщили в группе " История "Зенита"".

В минувшей встрече против сборной Казахстана игрок забил гол и прервал свою безголевую серию. Мяч стал 144 в карьере бомбардира и вошел в двадцатку лучших отечественных бомбардиров за всю историю. По этому показателю Дзюба обогнал Валерия Карпина, Эдуарда Стрельцова и Автандила Гогоберидзе.

В дальнейшем в рамках отбора к Евро-2020 сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра. Встречи пройдут 8 и 11 июня соответственно.

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Фото: ФК "Зенит"