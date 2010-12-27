Дзюба впервые побывал на балете в Михайловском театре

Для просмотра он выбрал "Баядерку".

Игрок "Зенита" Артем Дзюба 4 октября побывал на балете в Михайловском театре. Как признался футболист, он посетил такое культурное мероприятие впервые. Новостью нападающий сине-бело-голубых поделился со своими подписчиками в Instagram.

"Как я прогрессирую, ребятки, заметьте пожалуйста. Нет предела совершенству", - сказал Дзюба.

Для дебюта футболист выбрал балет "Баядерка" в постановке Начо Дуато. Своими впечатлениями после просмотра мужчина пока что не делился.

Напомним, в среду, 2 октября, форвард забил гол в ворота "Бенфики". Зенит выиграл со счетом 3:1 в рамках группового тура Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"