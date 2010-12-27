Дзюба сравнялся с Аршавиным по голам за футбольную карьеру

Свой очередной гол Артём Дзюба забил в ворота "Бенфики" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Для футболиста этот удар стал 158-ым.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба догнал бывшего игрока сине-бело-голубых Андрея Аршавина по количеству голов.

Свой очередной гол Артём Дзюба забил в ворота "Бенфики" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Для футболиста этот удар стал 158-ым. Теперь он вместе с Аршавиным находится на шестом месте в списке лучшим российских бомбардиров. На строчку выше находится Александр Мостовой (163 забитых мяча),

Лидирующую позицию в списке занимает Александр Кержаков с 233 голами.

Фото: ФК "Зенит"