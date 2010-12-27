Дзюба считает, "Зенит" имеет все шансы на победу в предстоящей игре с "Лейпцигом"

Сейчас Зенит находится на втором месте в группе G.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что у команды есть все шансы одержать победу в предстоящей игре с "РБ Лейпцигом", которая пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он рассказал на предматчевой конференции.

"Мы очень сильно ждали матч. Осталась недосказанность в прошлом матче, мы очень хотим показать "Лейпцигу", что мы сильны. Тогда они радовались, теперь мы хотим порадоваться", - заявил футболист.

Футболист прокомментировал свою игру в предыдущей встрече сине-бело-голубых с немецким клубом. Он считает, что неверно действовал впереди, в то время как соперник оказывал высокий прессинг.

Напомним, что в предыдущем матче "Зенит" на выезде проиграл "Лепйцигу" со счетом 1:2. Предстоящая игра состоится 5 ноября в Петербурге на "Газпром Арене" в 20:55.

Ранее мы сообщали, что вратарь "Зенита" Лунев не сможет сыграть с "Лейпцигом" в предстоящем матче из-за травмы

Фото: ФК "Зенит"