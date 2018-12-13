Артем Дзюба обратился к болельщикам "Зенита"

Игрок "сине-бело-голубых" призвал поклонников активнее поддерживать команду в следующем сезоне, когда "Зенит" вернется в Лигу чемпионов.

Нападающий Артем Дзюба обратился к фанатам "Зенита" после новости о рекорде по посещаемости среди всех клубов в РПЛ. Об этом сообщает Чемпионат.com.

У нас потрясающая, фантастическая, космическая, нереальная посещаемость. Я тут узнал, что нас посетило в общем более 1,3 млн человек. Считаю, это очень круто. Мы лучшие в России и одни из лучших в Европе. Так что огромное спасибо болельщикам, тем людям, которые неравнодушны к футболу. Без вас не было бы этого праздника, концерта, потому что мы играем для вас,

- сказал игрок

Игрок "сине-бело-голубых" призвал поклонников еще активнее поддерживать команду в следующем сезоне, когда "Зенит" вернется в Лигу чемпионов.

Надеюсь, будет ещё один крутой сезон, как этот. Всем удачи, хорошо повеселиться", — сказал Дзюба в интервью пресс-службе "Зенита",

- подытожил Дзюба

Напомним, что петербургская команда стала самой посещаемой в Российской Премьер-лиге. Всего мероприятия на "Газпром Арене", включая хоккейные игры и концерт "Лениграда", собрали 1 миллион 364 тысячи 832 гостя. По среднему показателю клуб РПЛ обошел команды из Германии и Испании.

Фото: ФК "Зенит"