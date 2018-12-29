Двухлетний ребенок проглотил таблетку феназепама в гостях в Петербурге

Мальчика доставили в больницу. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Двухлетний москвич отравился психотропным веществом на Охте. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Мальчик с родителями находился в гостях в квартире дома 43\17 по Новочеркасскому проспекту. Ребенок где-то нашел таблетку феназепама и проглотил ее.

Такая дозировка для маленького ребенка представляет определенную опасность, поэтому малыша доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, но уже сегодня планируют выписать.

Проверку проводит инспекция по делам несовершеннолетних полиции.

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