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Двухлетний ребенок проглотил таблетку феназепама в гостях в Петербурге
Сегодня, 16:17
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TretyakovaS

Двухлетний ребенок проглотил таблетку феназепама в гостях в Петербурге

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Мальчика доставили в больницу. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Двухлетний москвич отравился психотропным веществом на Охте. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Мальчик с родителями находился в гостях в квартире дома 43\17 по Новочеркасскому проспекту. Ребенок где-то нашел таблетку феназепама и проглотил ее. 

Такая дозировка для маленького ребенка представляет определенную опасность, поэтому малыша доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии, но уже сегодня планируют выписать. 

Проверку проводит инспекция по делам несовершеннолетних полиции.

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Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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