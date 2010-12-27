Основателей финансовой пирамиды в Петербурге посадили в тюрьму за кражу 53,8 млн рублей

Преступники осуществляли свою деятельность с 2012 по 2015 год.

Куйбышевский районный суд Петербурга осудил организаторов "финансовой пирамиды". Руководители преступной группы за три года обворовали 116 граждан, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы 1 ноября.

Было установлено, что злоумышленники создали организованную группу не позднее июля 2012 года, а затем учредили и зарегистрировали кредитный потребительский кооператив "Кредитное Содружество". Его участники перечисляли кооперативу деньги в качестве паевых взносов и свои личные сбережения. В период с июль 2012 по март 2015 соучастники похитили деньги 116 человек на общую сумму более 53 млн рублей.

Заборцев, исполняющий роль председателя правления, получил по совокупности приговоров 5 лет и 7 месяцев ИК. Васильева, фактического директора кооператива, суд приговорил в общей сложности 8 лет и 9 месяцев ИК.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский проектировщик обвиняется в хищении 8 млн на реконструкции аэропорта в Уфе.

Фото: Piter.TV