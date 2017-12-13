Дворец Кушелева-Безбородко в Петербурге отремонтируют к 2022 году

В Северной столице к 2022 году откроется Академия цифровых технологий.

Дворец Кушелева-Безбородко откроется после ремонта к 2022 году. К этому времени в здание переедет Академия цифровых технологий. Именно там расположится основная площадка обучающего центра. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Из городского бюджета на реставрацию дома выделено 42 миллиона рублей. В настоящее время состояние площадки ожидает желать лучшего. Там требуется провести срочные работы для исправления технического состояния объекта.

Напомним, что с декабря 2017 года дворец передан под управление Смольному. Ранее его арендовывал Европейский университет. Однако, после отзыва образовательной лицензии Рособрнадзором, здание вернулось к правительству Петербурга.

