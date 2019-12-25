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Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова
Сегодня, 22:32
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smirenny

Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова

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Мост разведут в ночь на 4 сентября в рамках шоу "Поющие мосты".

Этой ночью Дворцовый мост разведут под музыку композитора Андрея Петрова. 

Мост разведут в 1:10 ночи под аккомпанемент почетного жителя Петербурга. Мероприятие приурочено также к юбилею Андрея Петрова, ему могло бы исполниться 90 лет в среду, 2 сентября. 

Композитор написал музыку к фильмам "Человек-амфибия" (1961), "Я шагаю по Москве" (1964), "Берегись автомобиля" (1966), "Осенний марафон" (1979) и другим.  В 1980 году композитору присвоили звание Народного артиста СССР, а спустя 18 лет — почетного гражданина Санкт-Петербурга. Андрей Петров скончался в Петербурге 15 февраля в 2006 году в 75 лет.

"Спокойная ночь": как Дворцовый мост разводили под музыку Виктора Цоя.

Фото: pixabay

Теги: композитор андрей петров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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