Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова

Мост разведут в ночь на 4 сентября в рамках шоу "Поющие мосты".

Этой ночью Дворцовый мост разведут под музыку композитора Андрея Петрова.

Мост разведут в 1:10 ночи под аккомпанемент почетного жителя Петербурга. Мероприятие приурочено также к юбилею Андрея Петрова, ему могло бы исполниться 90 лет в среду, 2 сентября.

Композитор написал музыку к фильмам "Человек-амфибия" (1961), "Я шагаю по Москве" (1964), "Берегись автомобиля" (1966), "Осенний марафон" (1979) и другим. В 1980 году композитору присвоили звание Народного артиста СССР, а спустя 18 лет — почетного гражданина Санкт-Петербурга. Андрей Петров скончался в Петербурге 15 февраля в 2006 году в 75 лет.

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