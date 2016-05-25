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Дворцовый мост разведут под классическую музыку в исполнении симфонического оркестра 28 мая
Сегодня, 18:51
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Дворцовый мост разведут под классическую музыку в исполнении симфонического оркестра 28 мая

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Как только начнет разводиться Дворцовый мост, оркестр "Северная Симфония" исполнит "Гимн Великому городу" Глиэра.

В Петербурге в ночь с 28 на 29 мая этого года Дворцовый пост разведут в сопровождении классической музыки в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл" "Северная Симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

Концерт начнется в 23:15 28 мая. Будут звучать такие композиции, как вступление к опере "Сказка о царе Салтане" и мазурка из оперы "Пан воевода" Римского-Корсакова, фрагменты из оперы "Евгений Онегин" Чайковского, "Императорский вальс" Петрова и другие. 

Как только начнет разводиться Дворцовый мост, оркестр "Северная Симфония" исполнит "Гимн Великому городу" Глиэра. В этот момент Петербург озарят огни Ростральных колонн. Вход на концерт – свободный.

Фото: Википедия
 

Теги: дворцовый мост, классическая музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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