Под Псковом задержали подозреваемых в убийстве уборщицы в тосненской больнице

На теле женщины нашли многочисленные колото-резаные раны.

В четверг, 7 октября, в Псковской области задержали двух подозреваемых в убийстве женщины 1977 года, работающей уборщицей в тосненской больнице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами нашли 29 сентября по месту жительства в селе Ушаки. Сначала стражи порядка задержали экс-супруга убитой. На допросе он рассказал, что женщина сдавала комнату двум мужчинам, один из которых гражданин Украины.

Подозреваемых задержали по ориентировке. По имеющимся данным, россиянин имеет судимость за развратные действия в отношения несовершеннолетних. Информация по гражданину Украины уточняется.

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Фото: pexels.com