Двое полицейских пострадали в аварии на Планерной улице в Петербурге

В Приморском районе Петербурга произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris со служебной машиной полиции. В результате аварии пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

Днем 18 июля возле дома №25 на Планерной улице в Петербурге произошло дорожно транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции.

По предварительным данным, 26 летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, при выполнении разворота не уступила дорогу полицейской машине, которая двигалась в попутном направлении. В результате произошло столкновение. В аварии травмы различной степени тяжести получили 2 сотрудника полиции. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП организована проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей.

Фото: Piter.TV