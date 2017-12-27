Жизнь стоит танца: петербуржцы спасли девушку на краю моста, обещав станцевать для нее

В Петербурге огорченная девушка устроила сцену прямо на проезжей части. Теперь ее ждет танец от спасителя.

В Санкт-Петербурге на проезжей части в районе Крестовского острова развернулась картина, похожая на сцену из фильма. Даже в конце истории случился Happy and.

Читатели Piter.tv попали в интересную ситуацию на дороге. Молодые люди направлялись по своим делам на автомобиле, но машина позади быстро опередила их и остановилось, что заставило понервничать водителя. Обошлось без столкновения, но уехать с места не позволила любопытность.

Из автомобиля вышел водитель, который создал аварийную ситуацию, затем открыл дверь со стороны пассажира и вызволил оттуда девушку явно в нетрезвом состоянии. Далее он вернулся за руль и скрылся в неизвестном направлении. А вот девушка всем видом показала свое негодование: зареванная, взъерошенная и с бутылкой в руке она кидала свои вещи и выкрикивала ругань в след своему обидчику.

Парни решили подъехать ближе к девушке и предложить свою помощь, но обиженная особа ринулась к краю моста и чуть не упала с него. В этот момент случайные зрители не растерялись и кинулись спасать девицу.

Девушку пришлось долго уговаривать, чтобы она не делала глупостей. Только после того, как я пообещал посвятить ей танец в своем спектакле и пригласил на премьеру, она села к нам в машину, и мы отвезли ее домой. Сейчас, насколько я знаю, у нее все хорошо, надеюсь, увидимся с ней на спектакле 13 февраля Александр Семенов, участник петербургского театра танца "Искушение", режиссёр танцевального шоу "Настольные Игры"

Видео: читатель Piter.tv