Двое петербуржцев получили срок за похищение пиццы и пива

Мужчины напали на курьера с ножом и забрали у него из машины сумку с едой.

Суд Красносельского района 20 февраля огласил приговор в отношении двух местных жителей, которые запугали доставщика пиццы ножом и похитили сумку с едой и выпиской.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел 24 мая 2016 года. Подсудимые с помощью своего ничего неподозревающего друга позвонили в доставку ООО "Пиццерия в Рыбацком" и сделали заказ. По материалам дела, злоумышленники заказали набор "Сальмон" за 899 рублей, одну пиццу за 439 рублей, напиток 1,25 мл за 109 рублей и пива на 1 176 рублей.

Когда курьер привез мужчинам их заказ, те не поспешили доставать кошелек. Они продемонстрировали сотруднику доставки нож и потребовали отдать всю еду бесплатно. Доставщик испугался и спрятался за машиной. В это время преступники открыли дверь и забрали из салона сумку-холодильник со всем содержимым. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

На суде злоумышленники признали свою вину частично. Суд признал их виновными по статье "Разбой" и назначил им наказание в виде лишения свободы на 3 и на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге экс-врач превращал пьяных в трезвых за денежное вознаграждение.