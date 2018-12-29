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Двое неизвестных пытались вынести из магазина алкоголь с помощью газового балончика
Вчера, 16:08
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nadiputintseva

Двое неизвестных пытались вынести из магазина алкоголь с помощью газового балончика

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Грабителей разыскивает полиция.

Двое неизвестных мужчин попытались тайно вынести алкоголь из магазина на Советском проспекте в минувший понедельник, 7 января. Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, продавцы заметили подозрительных посетителей, после чего те сбежали, распылив газовый баллончик.

Сотрудники продуктового магазина обратились с заявлением в полицию Невского района. Они рассказали, что мужчины хотели вынести алкоголь в рюкзаке. Продавцы остановили грабителей, а те распылили баллончик с газом и сбежали. Отмечается, что свою добычу злоумышленники забыли вместе с рюкзаком.

На данный момент полиция разыскивает неудавшихся воришек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал, что азиат ограбил петербурженку на глазах у прохожих.

Фото: Pixabay.com

Теги: гу мвд, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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