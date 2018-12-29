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Азиат ограбил петербурженку на глазах у прохожих
Вчера, 15:20
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nadiputintseva

Азиат ограбил петербурженку на глазах у прохожих

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Преступника разыскивает полиция.

В минувший понедельник, 7 января, в Приморском районе Петербурга вооруженный грабитель набросился с ножом на приезжую из Крыма, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел на Ланском шоссе. Студентка Института музыки имени Герцена обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что на нее напал худощавый мужчина азиатской внешности. На вид преступнику около 30 лет. Злоумышленник угрожал потерпевшей ножом и отобрал у нее смартфон Samsung Galaxy A6. Девушка отметила, что все произошло на глазах у прохожих.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают грабителя.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на охранном предприятии нашли труп генерального директора и пистолет.

Фото: Pixabay.com

Теги: гу мвд, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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