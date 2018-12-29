Азиат ограбил петербурженку на глазах у прохожих

Преступника разыскивает полиция.

В минувший понедельник, 7 января, в Приморском районе Петербурга вооруженный грабитель набросился с ножом на приезжую из Крыма, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел на Ланском шоссе. Студентка Института музыки имени Герцена обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что на нее напал худощавый мужчина азиатской внешности. На вид преступнику около 30 лет. Злоумышленник угрожал потерпевшей ножом и отобрал у нее смартфон Samsung Galaxy A6. Девушка отметила, что все произошло на глазах у прохожих.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают грабителя.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на охранном предприятии нашли труп генерального директора и пистолет.

Фото: Pixabay.com