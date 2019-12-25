Движение в тоннеле дамбы ограничат из-за ремонта

Ограничение введут с 13 по 17 апреля.

В тоннеле петербургской дамбы начнутся ремонтные работы, из-за чего вводятся ограничения для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений.

Транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо) будет недоступен с 13 по 17 апреля, а отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) перекроют с 20 по 24 апреля. Отмечается, что возможна полная остановка транспорта на 10 минут из-за использования специальной ремонтной техники.

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