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Движение в тоннеле дамбы ограничат из-за ремонта
Сегодня, 15:59
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smirenny

Движение в тоннеле дамбы ограничат из-за ремонта

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Ограничение введут с 13 по 17 апреля.

В тоннеле петербургской дамбы начнутся ремонтные работы, из-за чего вводятся ограничения для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений.

Транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо) будет недоступен с 13 по 17 апреля, а отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) перекроют с 20 по 24 апреля. Отмечается, что возможна полная остановка транспорта на 10 минут из-за использования специальной ремонтной техники.

Ранее мы писали, что у  КамАЗа отказали тормоза на проспекте Косыгина. 

Фото: pixabay

Теги: дамба, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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