Движение трамваев №36 и №52 временно ограничат в Петербурге

Трамвай №52 временно приостанавливает движение.

Стало известно, что в Петербурге временно перестанут ходить трамваи №36 и №52 по проспекту стачек от Кронштадтской площади до улицы Маршала Казакова. Об этом во вторник, 29 марта, рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса" и "Организатора перевозок".

Так, с 10:00 утра 1 апреля до 01:00 4 апреля трамвай №36 проследует от конечного "Поселка Стрельна" до улицы Десантников, по улице Маршала Казакова, проспекту Стачек и по действующей трассе до конечной "Оборонной улицы".

Трамвай №52 временно приостанавливает движение.

Ранее Piter.tv писал, что реконструкция водопроводных сетей на проспекте Стачек перекрыла одну полосу движения до конца июля. Все работы завершатся только летом 2023 года.

Фото: Piter.tv

