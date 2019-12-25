Движение по трассам Ленобласти в течение вторника будет ограничено

Весь день будут проводиться дорожные работы.

Во вторник, 24 марта, дорожники будут ремонтировать несколько трасс Ленинградской области. В связи с этим, по информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", вводятся ограничения движения по следующим направлениям:

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

12-179 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

55-57 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, устранение деформаций АБП.

М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

593-674 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления , ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

617 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в направлении г. Санкт-Петербург, устранение деформаций АБП.

А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

108-149 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 "Вологда – Тихвин":

479-532 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

504 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в направлении на Н. Ладога, устранение деформаций АБП.

А-181 "Выборг-Светогорск":

36+933 км (мост через р. Вуокса) – ограничение скорости с 00:00 до 24:00 в оба направления, капитальный ремонт моста;

11-22 км – ограничение скорости с 08:00 до 20:00 в оба направления, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 "Магистральная":

52-53 км – ограничение скорости с 08:00 до 20:00 в оба направления, установка стоек барьерного ограждения;

115-118 км – ограничение скорости с 08:00 до 20:00 в оба направления, установка стоек барьерного ограждения;

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

31-43 км (новое направление) – ограничение скорости с 08:00 до 17:00 в оба направления, механическая очистка проезжей части;

158-179 км – ограничение скорости с 08:00 до 17:00 в оба направления, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Ранее мы рассказывали о том, что трассу "Петербург – Ручьи" укрепляют из-за высокого уровня воды в заливе

Фото: Pixabay