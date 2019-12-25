Движение по трассам Ленобласти в течение вторника будет ограничено

Во вторник, 24 марта, дорожники будут ремонтировать несколько трасс Ленинградской области. В связи с этим, по информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", вводятся ограничения движения по следующим направлениям:
Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
12-179 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
55-57 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, устранение деформаций АБП.
М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
593-674 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления , ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
617 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в направлении г. Санкт-Петербург, устранение деформаций АБП.
А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
108-149 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-114 "Вологда – Тихвин":
479-532 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в оба направления, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
504 км – ограничение скорости с 08:00 до 19:00 в направлении на Н. Ладога, устранение деформаций АБП.
А-181 "Выборг-Светогорск":
36+933 км (мост через р. Вуокса) – ограничение скорости с 00:00 до 24:00 в оба направления, капитальный ремонт моста;
11-22 км – ограничение скорости с 08:00 до 20:00 в оба направления, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 "Магистральная":
52-53 км – ограничение скорости с 08:00 до 20:00 в оба направления, установка стоек барьерного ограждения;
115-118 км – ограничение скорости с 08:00 до 20:00 в оба направления, установка стоек барьерного ограждения;
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
31-43 км (новое направление) – ограничение скорости с 08:00 до 17:00 в оба направления, механическая очистка проезжей части;
158-179 км – ограничение скорости с 08:00 до 17:00 в оба направления, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
Ранее мы рассказывали о том, что трассу "Петербург – Ручьи" укрепляют из-за высокого уровня воды в заливе
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )