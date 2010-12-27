В двух районах Петербурга со следующей недели ограничат движение

Причиной тому станут работы по прокладке инженерных сетей и реконструкции газопровода.

Государственная административно-техническая инспекция информирует жителей Северной Столицы о новых ограничениях движения, которые вступят в силу в понедельник, 11 февраля.

В первый день предстоящей недели движение транспорта ограничат по Шкиперскому протоку от улицы Шевченко до улицы Беринга. Причиной тому станут работы по реконструкции газопровода. Работы продлятся до 23 марта.

Помимо этого, с 11 февраля по 10 марта в связи с продолжением работ по прокладке инженерных сетей движение будет полностью закрыто по Крапивному переулку от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта.

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