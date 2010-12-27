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Большеохтинский мост будут частично закрывать из-за ремонта асфальта
Сегодня, 12:34
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nadiputintseva
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Большеохтинский мост будут частично закрывать из-за ремонта асфальта

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Полноценное движение возобновится после 20 мая.

В связи с ремонтом асфальтового покрытия для автомобилей временно будет закрыт Большеохтинский мост. Как сообщили 15 мая в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Известно, что  работы начались с 12 мая. С 13 по 18 мая нельзя будет проехать по правой крайней полосе по направлению от Синопской набережной до Малоохтинской набережной и в обратную сторону с 22:00 до 06:00.

Также 19 и 20 мая с 20:00 до 13:00 закроют проезд  по крайним правым полосам туннеля у съезда с Большеохтинского моста на Синопскую набережную.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что  на участке Вознесенского проспекта изменено направление движения.

Фото: "Вконтакте" / "Интересные места и события Санкт-Петербурга"

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Теги: большиохтинский мост , дорожные новости , новости спб
Категории: Новости СПб

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