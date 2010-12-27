Внимание водителей: на участке Вознесенского проспекта изменено направление движения

На Малой Морской ремонтируют светофоры.

15 мая в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предупредили автомобилистов об изменении направления на участке Вознесенского проспекта.

В комитете пояснили, что движение поменяли в рамках реконструкции светофорного объекта на Малой Морской улице. Новая схема разработана СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". С 13 мая 2018 года изменено направление дорожного движению по Вознесенскому проспекту на участке от Малой Морской до Большой Морской улицы.

Технические средства организации дорожного движения (дорожная разметка, дорожные знаки) на основании новой схемы нанесены и установлены в ночь с 12 на 13 мая. Просим участников дорожного движения быть внимательными и следить за дорожными знаками! Пресс-служба КРТИ

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Митрофаньевском путепроводе ограничат движение с 15 по 23 мая.

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