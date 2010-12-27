На Митрофаньевском путепроводе ограничат движение с 15 по 23 мая

Будут вестись работы по укладке асфальта.

С 15 по 23 мая дорожные службы временно перекроют движение на Митрофаньевском путепроводе из-за ремонтных работ. Об этом сообщают представители "Мостотреста".

С пяти часов утра 15 числа и до 19 числа на дороге будут вестись работы по укладке асфальтового покрытия, а также фрезеровочные мероприятия. Проезд для транспорта частично разрешат, но будут действовать ограничения движения. Ситуация коснется средних полос в оба направления.

После 19 мая и до 5 часов утра 23 числа - движение будет ограничено по крайним полосам в оба направления движения.

Фото: Piter.tv

