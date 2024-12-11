Две женщины переплавили по килограмму золота в цепи, чтобы провести драгметалл из Чечни в Турцию

Злоумышленницы под видом украшений перевозили за границу драгметаллы.

Российские таможенные службы обратили внимание на двух пассажирок в аэропорту Грозного из-за слишком мощных цепей на их шеях. В пресс-службе ФТС уточнили, что пассажирки были досмотрены при помощи ручного Пассажирок досмотрели с помощью ручного металлодетектора. В результате аппарат уверенно запищал в районе груди. Выяснилось, что под одеждой у каждой из женщин находилась килограммовая золотая цепь. Злоумышленницы планировали доставить ценный груз в Турцию. Нарушительницы общественного спокойствия пояснили, что речь на самом деле идет об их личных украшениях. Однако сотрудники таможни уверены, что цепи не являлись ювелирными изделиями. Их стоимость оценивается в районе 19 миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье за контрабанду. Теперь фигуранткам расследования может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, а также штраф в размере одного миллиона рублей.

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Фото и видео: ФТС России