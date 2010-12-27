На "Адмиралтейских верфях" заложат две подводные лодки 1 ноября

Субмарины носят название "Уфа" и "Магадан".

В первый день ноября на АО "Адмиралтейские верфи" одновременно заложат две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3. Информация об этом появилась на сайте Минобороны РФ со ссылкой на слова главкома ВМФ Николая Евменова.

Строительство субмарин "Уфа" и "Магадан" обсудили на совещании с участием главкома. Неатомные подлодки создадут для Тихоокеанского флота.

Другая подводная лодка этого же проекта "Волхов" спустят на воду в декабре этого года.

Субмарины будут предназначены для патрулирования, разведки и охраны коммуникаций. Кроме того, они способны уничтожать надводные корабли и суда, подводные лодки противника.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский".

Фото: пресс-служба Минобороны РФ