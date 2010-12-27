Две легковушки столкнулись посреди Невского проспекта

Вечером 24 ноября в самом центре Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Транспортные средства загородили две полосы движения. О пострадавших не сообщается.
"Даже аварии здесь красивые",
- написал один из пользователей.
ДТП создало помехи для движения, на данный момент дорога практически свободна.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате ДТП на Выборгском шоссе Kia снесла светофор.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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