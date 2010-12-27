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Две легковушки столкнулись посреди Невского проспекта
Сегодня, 22:50
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nadezhda_sib

Две легковушки столкнулись посреди Невского проспекта

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Об инциденте сообщили в социальных сетях.

Вечером 24 ноября в самом центре Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Транспортные средства загородили две полосы движения. О пострадавших не сообщается. 

"Даже аварии здесь красивые",

- написал один из пользователей.

ДТП создало помехи для движения, на данный момент дорога практически свободна. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате ДТП на Выборгском шоссе Kia снесла светофор

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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