В результате ДТП на Выборгском шоссе Kia снесла светофор

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 24 ноября, в Выборгском районе Петербурга в результате аварии KIA врезалась в светофор, после чего он упал. Фотографии с места события опубликовали очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Инцидент произошел на Выборгском шоссе в Парголово. Легковушка KIА столкнулась с Hyundai Solaris, в результате чего одну из машин откинуло в сторону, а вторая залетела на разделительную полосу. Также KIA снесла светофорный столб, в результате чего тот упал на землю. Примечательно, что он продолжил работать после падения.

Более подробной информации о произошедшем нет, как и сведений о пострадавших.

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Фото: vk.com/spb_today / Мария Ушакова