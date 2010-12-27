Погоня на КАД за угнавшим автомобиль мужчиной сопровождалась стрельбой

Он похитил транспортное средство, принадлежавшее коммерческой фирме.

Вечером пятницы, 22 ноября, на 74 километре КАД сотрудники ДПС, в попытке остановить превысившего скорость водителя, с сопротивлением. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель иномарки Ravon R2 попытался сбежать от патрульной службы, опасно превысив скорость. Для его поимки правоохранителям пришлось применить табельное оружие, сделав предварительный выстрел в воздух, а потом по колесам автомобиля. На 78 км КАД правонарушитель был задержан. Им оказался 24-летний житель Северной столицы.

Позже в полицию Красносельского района обратился мужчина с заявлением об угоне автотранспорта, принадлежавшего коммерческой фирме. Было установлено, что угнанной машиной являлась Ravon R2, водителя которой и задержали сотрудники ДПС.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ(Неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемому выдали подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали, что житель Петербурга, убивший свою сожительницу, попытался скрыться от правосудия на территории Карелии.

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