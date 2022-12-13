Две компании поставят в Петербург более 200 автобусов

Аукционы на 1,75 млрд рублей каждый объявили 24 марта.

Стали известны итоги двух аукционов на поставку автобусов большого класса. Их подвел петербургский "Пассажиравтотранс". Стоимость контрактов останется максимальной, при этом количество автобусов станет больше.

Аукционы на 1,75 млрд рублей каждый объявили 24 марта. Изначально нужно было поставить 88 автобусов в каждом случае. В первом контракте — до июля, по второму — до октября. Протоколы опубликовали накануне, но они обезличены. В итоговом варианте снизили цену: в одном случае до 1,56 млрд, в другом — до 1,44 млрд.

По данным "Фонтанки", в сумме их количество вырастет на 31 — то есть вместо 176 автобусов по 2 контрактам подрядчики поставят 207.

Ранее на проспекте Испытателей в лазурном автобусе заметили дым. Водитель быстро потушил возгорание.

Фото: piter.tv

