Взрывотехники осмотрели две "Меги" в Ленобласти после анонимки с угрозой

Не повезло также тёзкам торгового центра из Москвы и Екатеринбурга.

Около пяти вечера в четверг, 1 октября, четыре торговых центра "Мега" в России получили анонимные сообщения о заминировании. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, угрозы были адресованы двум "Мегам", расположенным в Ленобласти, и двум ТЦ-тёзкам из Москвы и Екатеринбурга.

Все "Меги" осмотрели взрывотехники, опасных веществ и предметов не обнаружили, а посетителей и сотрудников решили не эвакуировать. Отмечается, что анонимное письмо отправили с почты с московским доменом. Материалы проверки направили петербургским следователям.

Ранее мы рассказывали, как обвиняемый в педофилии инсценировал суицид в петербургском суде.

Фото: Piter.TV