В Тосненском районе два человека заживо сгорели во время пожара

Предположительно, погибли 63-летняя хозяйка участка и ее 40-летняя знакомая.

В понедельник, 5 августа в деревне Пельгора во время пожара сгорели двое жителей Тосненского района. На пепелище жилого дома нашли два тела, которые отправили на экспертизу. Предположительно, погибли 63-летняя хозяйка участка и ее 40-летняя знакомая. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Вместе с домом сгорели хозяйственные постройки. Суммарно огонь уничтожил 123 кв. метра конструкций. Причины пожара пока неизвестны, правоохранители начали расследования. В отдел полиции в Любани доставили 39-летнего жильца сгоревшего дома.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что любительница бейсбольных бит и езды по тротуарам заплатит две тысячи рублей.

Фото: Pixabay