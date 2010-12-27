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В Тосненском районе два человека заживо сгорели во время пожара
Сегодня, 16:26
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Cherepanov

В Тосненском районе два человека заживо сгорели во время пожара

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Предположительно, погибли 63-летняя хозяйка участка и ее 40-летняя знакомая.

В понедельник, 5 августа в деревне Пельгора во время пожара сгорели двое жителей Тосненского района. На пепелище жилого дома нашли два тела, которые отправили на экспертизу. Предположительно, погибли 63-летняя хозяйка участка и ее 40-летняя знакомая. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Вместе с домом сгорели хозяйственные постройки. Суммарно огонь уничтожил 123 кв. метра конструкций. Причины пожара пока неизвестны, правоохранители начали расследования. В отдел полиции в Любани доставили 39-летнего жильца сгоревшего дома.

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Фото: Pixabay

Теги: в пожаре погибли люди, пожар в тосненском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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